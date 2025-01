Tuma responde declaração de Augusto Melo: "Lamento a postura dele como presidente do Corinthians"

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, respondeu a declaração de Augusto Melo na madrugada desta terça-feira, pouco depois da suspensão da votação de impeachment do atual mandatário do clube. O dirigente reclamou da forma como o presidente do órgão fiscalizador conduziu a reunião no Parque São Jorge e chegou a chamá-lo de "ditador".

Tuma não atacou Augusto de volta, apenas lamentou as falas do presidente. Ele ainda disse que seguiu tudo o que está determinado no estatuto.

"Tudo o que aconteceu na sessão estará na ata. Eu lamento profundamente a fala dele. Percebo que estava emocionado, transtornado com o resultado, talvez não esperasse. Eu lamento. Prefiro nem responder, democraticamente fizemos todo um trabalho, quem acompanhou sabe. A própria Justiça já falou sobre isso no processo. Eu só tenho a lamentar a postura dele como presidente do Corinthians", rebateu.