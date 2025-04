Dose dupla! Ultimate confirma dois atletas brasileiros para o card do UFC 316, em junho

Outro brasileiro confirmado no card é Bruno Silva, popularmente conhecido como 'Bulldog'. O peso-mosca vai enfrentar Joshua Van, em combate originalmente marcado para o UFC 313, mas adiado após uma lesão do paulista. A luta agora tem nova data e promete ser um desafio relevante para ambos os atletas.

Bruno vinha de uma sequência de quatro vitórias antes de ser derrotado por Manel Kape, em dezembro de 2024. Natural de Piracicaba (SP), ele estreou no Ultimate em 2022 e, desde então, tenta se consolidar na divisão. Já seu rival tem chamado atenção pela consistência e agressividade, o que o posiciona como um nome em ascensão no peso-mosca.

Disputas de cinturão movimentam o evento

Além dos brasileiros, o UFC 316 contará com duas disputas de cinturão. No peso-galo (61 kg), Merab Dvalishvili defenderá o título em revanche contra Sean O'Malley. Já entre as mulheres, o cinturão do peso-galo feminino estará em jogo com o duelo entre a campeã Julianna Peña e a ex-PFL Kayla Harrison. O card ainda está em construção e novos nomes devem ser anunciados nas próximas semanas.

Dois brasileiros confirmados no #UFC316! ??@BrunoBulldogUFC enfrenta Joshua Van, e @Ariane_Lipski mede forças contra Wang Cong! ?

7 de Junho | Assista ao vivo no @UFCFightPassBR | Assine no link do perfil ? pic.twitter.com/lTvuNP4qxs