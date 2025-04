Aprovado? Veja números de Paulinho em estreia pelo Palmeiras no clássico contra o Corinthians

Depois de longos quatro meses, Paulinho finalmente pôde estrear com a camisa do Palmeiras. Com o 10 nas costas, o atacante pouco sentiu o peso e logo em um Derby, foi para cima nos poucos minutos que esteve em campo e empolgou a torcida alviverde.

Paulinho recuperou-se de uma cirurgia na perna direita. No dia 4 de dezembro de 2024, o atacante, ex-Atlético-MG precisou passar pelo procedimento cirúrgico para tratar uma fratura por estresse na tíbia. Por essa razão, ele chegou a atuar machucado por cerca de oito meses no time mineiro.

Ele foi anunciado como reforço do Palmeiras no dia 31 de dezembro de 2024 e desde então deu início à sua recuperação na equipe paulista, participando de toda a pré-temporada. Neste sábado, esteve no banco pela primeira vez à disposição de Abel Ferreira e foi acionado aos 31 minutos do segundo tempo, entrando no lugar de Vitor Roque.