América-MG, Atlético-GO e CRB defendem os 100% no fechamento da 2ª rodada da Série B

Após vencerem na estreia, o trio formado por América-MG, Atlético-GO e CRB busca mais uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, eles entram em campo para os jogos que fecham a segunda rodada.

Dois jogos serão realizados às 16h. O CRB, que venceu a Chapecoense por 1 a 0, em casa, agora pega o Athletic-MG no Independência, em Belo Horizonte (MG). O time mineiro foi superado em Goiânia pelo Atlético-GO por 4 a 2 na primeira rodada.

Ao mesmo tempo, o América também faz seu primeiro jogo como visitante, diante do Remo, no Mangueirão, em Belém (PA). Os mineiros bateram o Botafogo-SP por 1 a 0 em casa, enquanto os paraenses ficaram no empate por 1 a 1 com a Ferroviária, em Araraquara (SP).