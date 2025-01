Entenda os próximos passos da votação do impeachment de Augusto Melo no Corinthians

Augusto Melo seguirá na cadeira de presidente do Corinthians. Pelo menos por enquanto. Na última segunda-feira, o Conselho Deliberativo do clube decidiu suspender a votação de impeachment do atual mandatário e irá marcar uma nova reunião para definir o futuro do dirigente no cargo máximo do executivo alvinegro.

Ainda não há data definida para o novo encontro dos conselheiros. Ao contrário da expectativa inicial, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, afirmou que a votação não deve ocorrer dentro de uma semana, a pedido da defesa de Augusto Melo.

"Ficou deliberado no plenário, até por uma questão de justiça, eu conversei com a defesa do presidente, atendi um pedido deles, porque o representante dele não poderá estar presente daqui a uma semana. Então ficou deliberada que, antes de uma semana, não poderá ser marcada a continuidade da reunião. A data não está deliberada, vou deliberar em um momento oportuno", declarou.