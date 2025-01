Conselho do Corinthians suspende pela 2ª vez votação de impeachment de Melo

Após a apuração dos votos de admissibilidade, a votação do processo de impeachment contra Melo foi adiada. Uma terceira reunião deve acontecer na próxima segunda-feira (27).

A reunião teve início às 19h (de Brasília), mas foi suspensa por uma confusão. O UOL apurou que Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho, teve um entrevero com Augusto Melo. Os dois discutiram após um rito básico do estatuto, que prevê a anuência de conselheiros sobre a continuidade da reunião. Houve troca de ofensas e movimentação de seguranças para conter os ânimos.

Houve concentração de torcedores organizados próximo às dependências do Parque São Jorge, sede do clube social, em apoio a Melo. Além de gritos e cantos contra o impeachment, bandeiras e camisetas com ataques a ex-diretores e ex-presidentes do Corinthians foram exibidas.

Melo tentou barrar reunião

O presidente tentou uma liminar para derrubar a reunião, assim como aconteceu em 2 de dezembro de 2024. Naquela ocasião, Augusto conseguiu suspender a votação.

No entanto, o pedido foi indeferido pelo juiz Erasmo Samuel Tozzeto, da 4ª Vara Cível de São Paulo, ao contrário do que aconteceu no mês passado.