Incômodo pode interromper sequência 'absurda' de zagueiro do São Paulo

O zagueiro Arboleda deixou o jogo contra o Alianza Lima (PER) no intervalo com um incômodo na coxa esquerda e é dúvida para o duelo deste domingo contra o Cruzeiro, o que pode interromper uma sequência 'absurda' do defensor no time.

O que aconteceu

Em exames realizados na última sexta-feira, Arboleda não teve lesão detectada. No entanto, a sobrecarga muscular do defensor faz com que ele seja dúvida contra o time mineiro.

Arboleda tem mais minutos na temporada do que até mesmo o goleiro Rafael. O equatoriano soma 1395 minutos contra 1390 de Rafael.