Jake Paul revela negociações ousadas para enfrentar campeões mundiais de boxe

Próximos passos

Sem se deixar abalar pelos contratempos, o americano já tem novos objetivos em mente. Ele revelou que está em conversas iniciais com Anthony Joshua, ex-campeão mundial dos pesos pesados, visando um confronto em 2026. Segundo o próprio, o possível adversário teria respondido positivamente a um desafio feito publicamente.

"Estamos planejando isso para 2026. Conversei com Anthony ao telefone. Ele me ligou e disse: 'Vi que você me desafiou. Vamos nessa, vamos fazer acontecer.' Eu prometo a vocês que temos algo grande vindo aí. Fiquem ligados", declarou ao site 'Sports Illustrated'.

Esses novos capítulos refletem a ambição do "Problem Child" em buscar espaço entre os grandes nomes da nobre arte. Mesmo com críticas sobre o nível de seus adversários, o norte-americano segue tentando se consolidar tanto como atleta quanto como figura de impacto no cenário do boxe profissional.

