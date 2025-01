Reforço do Bahia, William José tem números modestos por clubes desde 2021; confira

O brasileiro William José foi anunciado pelo Bahia, nesta terça-feira, como novo reforço do clube para 2025. Desde a temporada 2021/2022, o centroavante possui números modestos defendendo as cores do Real Betis, da Espanha, e do Spartak Moscow, da Rússia.

Nesse período, William José disputou 139 jogos, sendo titular em 70 oportunidades. Segundo dados do Sofascore, o centroavante marcou 30 gols e distribuiu 12 assistências, precisando de 152 minutos para participar de um tento.

O brasileiro ainda converteu 58% de chances claras, realizou 156 finalizações, sendo 59 delas no alvo, e completou 90 passes decisivos. Com a camisa do Spartak Moscow, clube que defendeu no segundo semestre de 2024, William José marcou apenas um gol em 13 partidas.