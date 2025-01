Possível saída de Vitor Reis pode fazer Naves recuperar espaço no Palmeiras

Em 2024, no ano em que podia tentar se consolidar, viu a concorrência aumentar. Além de Gómez, Murilo e Luan, que acabou indo para o Toluca, do México, em junho, viu Vitor Reis surgir. Enquanto negociava a saída de Luan, o Verdão mostrou confiança em Naves e renovou seu contrato até o fim de 2028.

Antes da estreia de Vitor Reis, Naves disputou nove jogos pelo Palmeiras, sendo sete como titular. Depois, entrou em campo em mais cinco oportunidades, sendo uma delas ao lado de Vitor Reis. O duelo foi um clássico, contra o Corinthians, oportunidade em que Vitor fez seu primeiro gol pelo Verdão.

Vitor Reis, por sua vez, disputou 22 partidas pelo Verdão e marcou dois gols. O atleta iniciou a pré-temporada com o Palmeiras, mas vê sua permanência "ameaçada" devido ao assédio dos europeus. Embora o clube queira evitar sua saída nesta janela de transferências, o time inglês sinaliza que fará um esforço para tirar o zagueiro do clube brasileiro.

Enquanto isso, Vitor Reis e Naves seguem a pré-temporada no Palmeiras e se preparam com o elenco para a disputa do Campeonato Paulista. O Verdão estreia no Estadual no dia 15, quando enfrenta a Portuguesa. A bola rola às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque.