Empresário Giuliano Bertolucci cobra R$ 78 milhões do Corinthians na justiça

A informação sobre a cobrança do empresário Giuliano Bertolucci foi dada inicialmente pela ESPN.

Por sua vez, o Corinthians não comenta processos judiciais em andamento. No início de dezembro do ano passado, o Timão conseguiu uma liminar favorável na Justiça para uma ação cautelar que visa reorganizar as dívidas do clube. Com isso, as contas bancárias do Timão estão blindadas por 60 dias a partir da data da concessão da medida.

Nesta ação, o Corinthians utilizará o período para negociar com seus credores as dívidas do âmbito civil e trabalhista com vencimento em curto prazo, que devem ser honradas em até, aproximadamente, quatro meses, e que hoje, somadas, representam cerca de R$ 200 milhões.

O Corinthians estreia na temporada 2025 no dia 16 de janeiro, quinta-feira, contra o Red Bull Bragantino. O jogo será realizado no estádio Nabi Abi Chedid, às 19h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Paulista.