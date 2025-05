Campeão pelo Liverpool é oferecido ao River para jogar Mundial, diz rádio

Classificação e jogos Mundial de Clubes

Darwin Núñez, de 25 anos, defende o Liverpool desde 2022 e tem contrato até a metade de 2028. Na temporada atual, ele acumula 12 gols e oito assistências em 56 jogos, sendo 28 como titular e 28 como reserva.

O uruguaio tem três títulos com a camisa do Liverpool: Supercopa da Inglaterra (2022), Copa da Liga Inglesa (2023/24) e a mais recente Premier League, da atual temporada. No total, ele soma 40 gols e 22 assistências em 140 partidas pelos Reds.

O River Plate está no Grupo E do Super Mundial de Clubes, ao lado de Inter de Milão, da Itália, Monterrey, do México, e Urawa Red Diamonds, do Japão. O time argentino estreia no dia 17 de junho, contra o time japonês, no estádio Lumen Field, em Seattle (EUA).