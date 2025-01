Osasco vence Maringá em casa no retorno da Superliga feminina de Vôlei

? Osasco Voleibol Clube (@OsascoVC) January 8, 2025





O jogo

O Osasco comandou o placar do primeiro ao último ponto no set inicial. Maira atacou para fazer 15/11 e o técnico Luizomar, ao pedir o desafio para contestar a marcação de toque no bloqueio de sua equipe, garantiu o 20/17. Tifanny, que entrou na inversão, marcou o set point (24/19) e, na sequência, fechou a parcial com um ataque do fundo (25/20).

O Maringá equilibrou o jogo no segundo set. O Osasco conseguiu assumir a frente do placar somente no 13/12, com Valquíria, mas a equipe paranaense logo reassumiu a ponta e fechou a segunda parte da partida em 22/25.

A partida seguiu equilibrada no terceiro set. O Osasco chegou a abrir dois pontos de vantagem, mas viu o Maringá retomar às rédeas do jogo e abrir cinco pontos na frente. Maira comandou a reação osasquense, que virou a partida para 20/19. A vitória veio com Natália, que atacou duas vezes seguidas da entrada de rede. Com categoria, fez 24/21 e 25/21.