São Paulo faz 7 a 0 no Picos, do Piauí, e se classifica para a próxima fase da Copinha

O jogo

O primeiro gol do São Paulo saiu logo aos três minutos de jogo. Paulinho cruzou na medida para Ryan Francisco completar de cabeça, livre da marcação, e abrir o placar para o Tricolor. Já aos cinco foi a vez de Felipe descer pela esquerda e levantar para Samuel cabecear sem chances para o goleiro.

Sem dó do adversário, o São Paulo marcou o terceiro gol aos 11 minutos, novamente com Ryan Francisco, desta vez um golaço. O atacante recebeu na entrada da área, de costas para o gol, dominou já passando por dois marcadores e bateu forte, no cantinho, para estufar as redes.

No segundo tempo, o São Paulo transformou a elástica vitória em goleada aos cinco minutos, quando Rafinha cruzou no segundo pau e Tetê bateu de primeira, sem deixar a bola cair no chão, marcando o quarto gol tricolor.

O quinto gol aconteceu aos 21 minutos. Após cobrança de escanteio pela esquerda, Paulinho subiu mais alto que a marcação e cabeceou firme, deixando os são-paulinos ainda mais confortáveis na partida.

Como se não bastasse, antes do apito final o São Paulo ainda chegou ao sexto gol com Gustavo, que aproveitou o rebote do chute de fora da área de Paulinho para completar de primeira para o fundo das redes.