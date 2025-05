Complicou! O que Corinthians precisa para se classificar na Sul-Americana

Para piorar a situação, o Corinthians é o único que não joga mais diante de sua torcida na reta final da fase de grupos. Os dois jogos restantes do Timão são fora de casa: no Centenário, dia 15 de maio, contra o Racing-URU, e no El Palacio, dia 27 de maio, contra o Huracán.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Vale lembrar que o Corinthians pode se classificar com a segunda posição do grupo. Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado avança diretamente para as oitavas de final. Já os vice-líderes participam dos chamados playoffs, que reúnem os segundos colocados da Sula e os terceiros colocados da Libertadores. Quem avançar nos playoffs, está no mata-mata.

Dentre seus dois concorrentes, o América de Cali faz as duas próximas partidas em casa. Já o Huracán ainda joga diante de sua torcida justamente contra o Corinthians, na última rodada.

Como está hoje a classificação do Grupo C

Huracán - 7 pontos (3 jogos) América de Cali - 6 pontos (4 jogos) Corinthians - 5 pontos (4 jogos) Racing-URU - 0 pontos (3 jogos)

Jogos da 5ª rodada: