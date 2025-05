Santos desiste do Pacaembu e deve jogar contra Ceará no Allianz Parque

O jogo entre Santos e Ceará, na próxima segunda-feira, deve ser no Allianz Parque. Restam apenas detalhes para a confirmação. O embate, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para às 20 horas (de Brasília).

A princípio, a diretoria do Peixe queria mandar o jogo no Mercado Livre Arena Pacaembu. Problemas com a documentação do estádio, contudo, impediram a movimentação.

Assim, o clube entrou em acordo com o Palmeiras e a WTorre para disputar a partida no Allianz Parque.