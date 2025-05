Everson se aproxima de 50º jogo internacional pelo Atlético-MG e mira marca

Com os 49 jogos internacionais até agora, Everson ocupa a segunda posição no ranking histórico do Atlético, empatado com Réver e Léo Silva. Ambos têm 49 partidas internacionais, e o goleiro alvinegro está a apenas um jogo de ultrapassar essa marca e se consolidar como o segundo da lista, atrás apenas de Victor.

Pela Copa, ??????? é o nosso próximo destino! ???? pic.twitter.com/edkbuyqpCV ? Atlético (@Atletico) May 7, 2025 Réver somou 36 jogos de Libertadores, 10 de Sul-Americana, dois do Mundial de Clubes e um da Recopa Sul-Americana. Já Léo Silva registrou 41 jogos de Libertadores, 4 de Sul-Americana, dois do Mundial e dois da Recopa. Além disso, Everson participou de dois jogos da FC Series, torneio amistoso de pré-temporada, que não são contabilizados no ranking oficial de jogos internacionais, mas entram na contagem geral dos 300 jogos pelo Atlético-MG.