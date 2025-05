Reservas fazem coletivo contra sub-20, e Santos vive expectativa de ter reforços contra o Ceará

JP Chermont e Gabriel Veron foram usados ao longo da atividade, assim como Zé Rafael e Souza. O volante e o lateral esquerdo estão sendo inseridos aos poucos aos treinos com o restante do elenco para a retomada do ritmo ideal. O meia Álvaro Barreal, por sua vez, segue em transição e não foi utilizado no coletivo.

A comissão técnica vive a expectativa de contar com os três no próximo compromisso, mas ainda não há certeza. Eles serão testados neste final de semana.

O Santos volta aos treinos nesta quinta-feira. O duelo com o Ceará será na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), com mando do Peixe.

No momento, o Alvinegro Praiano está em 19º lugar, com quatro pontos. O Vozão é o sétimo, com 11.