Conselho rechaça reabertura de contas e mira votação para destituir Augusto

Em coletiva de imprensa na tarde de hoje, porta-vozes do Conselho Deliberativo (CD) do Corinthians rechaçaram a ideia de reabrir as contas da gestão de Duílio Monteiro Alves e projetaram um horizonte para votar o impeachment do presidente Augusto Melo.

O que aconteceu

Romeu Tuma Jr, presidente do CD, explicou que a reabertura das contas de 2023 traria grande insegurança fiscal ao clube. O departamento financeiro do Timão entrou com o pedido de reabertura no dia 27 de abril, alegando ter "herdado" uma dívida de R$ 191 oriunda em 2023.