Por que Maradona nunca jogou nenhuma partida da Libertadores?

Diego Armando Maradona passou mais de dez anos de sua carreira em solo argentino, mas, mesmo assim, jamais teve a oportunidade de disputar a Copa Libertadores.

O que aconteceu

No período que Maradona jogou no futebol argentino, se classificar para a Libertadores não era missão fácil. Era preciso ser campeão da liga nacional ou ao menos vice, dependendo do ano.

De 1976 a 1981, "El Diez" defendeu o Argentinos Juniors, mas jamais foi campeão pelo clube em que foi revelado para o futebol. O mais perto que o "Bicho Colorado" chegou da Libertadores foi em 1980, quando ficou com o vice do Campeonato Argentino.