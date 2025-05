Cléber Xavier trabalha saída de bola no Santos e Zé Rafael e Souza participam de treino

A novidade ficou por conta da presença do lateral-esquerdo Souza (tornozelo direito) e do volante Zé Rafael (cirurgia na coluna). Ambos vem de um período de recuperação e estão sendo reintegrados ao elenco principal.

O treinador vai aproveitar as atividades de quinta, sexta e sábado para, no domingo, definir o time titular que inicia o confronto com o rival nordestino. Vice-lanterna do Nacional com quatro pontos, o Santos só está à frente do Sport, último colocado (2).

O início da equipe nesta edição do Nacional vem sendo preocupante. Em sete rodadas disputadas, a equipe obteve uma vitória (Atlético-MG), um empate (Bahia), e derrotas para Vasco, Fluminense, São Paulo, Red Bull Bragantino e Grêmio.