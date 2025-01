Flamengo define novo diretor de esportes olímpicos

Foi CEO do Comitê Olímpico do Brasil (COB) entre 2008 e 2016, liderando a delegação brasileira em diversas edições dos Jogos Olímpicos. Foi Diretor Executivo Geral do Fluminense e executivo fundador de empresas digitais. Reconhecido por sua capacidade de implementar modelos de governança e excelência, ele chega ao Flamengo com a missão de modernizar e impulsionar o desenvolvimento dos esportes olímpicos no clube e fortalecer o legado rubro-negro nas modalidades olímpicas.

Graduado em Economia pela Universidade Cândido Mendes, com MBA's pela PUC-Rio e IBMEC, Programa executivo da Singularity University e Programa de Desenvolvimento de Conselheiros da Fundação Dom Cabral, Marcus Vinicius combina experiência esportiva com uma sólida formação acadêmica e executiva. O Flamengo segue focado em fortalecer sua estrutura de gestão e garantir o sucesso em todas as frentes, mantendo o compromisso com sua tradição vencedora e visão de futuro.

Saudações Rubro-Negras!