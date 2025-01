Palmeiras começa 2025 com indefinição no ataque e vê Luighi pedindo passagem

Rony e Flaco López, que são os centroavantes do Verdão, não são unanimidade e deram dor de cabeça para o técnico Abel Ferreira durante o ano. O treinador deu sequência para ambos, mas não obteve o resultado esperado. A dupla teve pouca eficácia nas aparições.

O argentino começou a temporada como titular e foi o artilheiro do Campeonato Paulista, com dez gols marcados. Contudo, ao longo do ano, despencou de rendimento e desperdiçou gols em jogos decisivos. Ele terminou a temporada com 22 gols, sendo o artilheiro do time, e sete assistências.

Tentando ajustar o time, Abel também deu sequência Rony, que também não aproveitou as oportunidades quando acionado. O camisa 10 fechou o ano com dez gols e seis assistências. Apesar das críticas, o jogador de 29 anos tem a confiança de Abel Ferreira e deve permanecer no time.