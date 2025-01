Fluminense anuncia a contratação do zagueiro argentino Freytes; veja detalhes

Além do clube que o revelou, Juan Pablo Freytes defendeu o Independiente Rivadavia, também da Argentina, e o Unión La Calera, do Chile, antes de ir para o Alianza Lima, em 2024.

"Eu me considero um jogador batalhador. Sou predominante fisicamente. Gosto de marcação, de luta e garra. São minhas principais características, onde posso contribuir mais. Mesmo com a pouca experiência que tenho, vou contribuir com o clube dando meus 100% em cada jogo e seguir melhorando para dar as vitórias à equipe", disse Freytes.