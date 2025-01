Com gols de Ryan Francisco, São Paulo bate Serra Branca em estreia na Copinha

O São Paulo inaugurou o marcador aos 16 minutos da etapa inicial. Pelo lado esquerdo do campo de ataque, Ryan Francisco avançou e tocou para o zagueiro Kauê, que se aventurou na frente e estava na grande área. Ao receber, o defensor são-paulino cruzou rasteiro e Ryan Francisco finalizou de canhota, entre as pernas do goleiro.

Aos 29 minutos, o Serra Branca-PB teve uma ótima chance para empatar a partida em Jaú. Davizinho foi lançado ao ataque, antecipou-se à defesa são-paulina e saiu frente a frente com o goleiro João Pedro. Porém, o atleta mandou a bola por cima da meta.

Na etapa complementar, aos 15 minutos, o São Paulo aumentou a vantagem, novamente com seu artilheiro. Mayk cruzou para a área e Paulinho cabeceou para defesa do goleiro. No rebote, Ryan Francisco, livre de marcação, tocou para ampliar o placar.