Vini Jr. é expulso, mas Real Madrid vira sobre o Valencia e assume a ponta do Espanhol

Na etapa complementar, aos 10 minutos, Mbappé foi derrubado na grande área e foi assinalado o pênalti. Bellingham assumiu a cobrança, mas desperdiçou ao acertar a trave esquerda de Dimitrievski.

Minutos depois, aos 16, o Real Madrid chegou a balançar as redes com Mbappé. O francês, em um gesto plástico, driblou o goleiro rival e mandou para o gol. Porém, o camisa 9, na origem do lance, estava em posição de impedimento.

O brasileiro Vinicius Junior foi expulso aos 34 minutos, após atingir o rosto do goleiro Dimitrievski com as mãos. Entretanto, mesmo com um a menos, o time de Madrid seguiu pressionando e conseguiu o empate aos 40 minutos, com Modric. O camisa 10 recebeu passe de Bellingham e, dentro da grande área, finalizou na saída do goleiro.

A virada veio nos acréscimos, aos 50 minutos. Após erro de Hugo Guillamon, Bellingham ficou em frente ao gol e não perdeu a chance. O inglês finalizou de perna direita e deu números finais ao duelo.