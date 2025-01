Fora do São Paulo, Jamal Lewis se despede com apenas uma assistência

O norte-irlandês Jamal Lewis não fará parte do elenco do São Paulo em 2025. O próprio jogador, por meio de suas redes sociais, comunicou o término de sua precoce passagem pelo Tricolor paulista. Com números tímidos, o lateral esquerdo participou de apenas um tento com a equipe.

A participação, no caso, foi uma assistência, que ocorreu justamente na sua última partida pelo São Paulo. No jogo diante do Athletico-PR, no dia 9 de novembro, Jamal Lewis assistiu André Silva, que no apagar das luzes, cravou o gol da vitória do Tricolor por 2 a 1, no Morumbis. O lateral havia entrado minutos antes, aos 44 minutos do segundo tempo.

O jogador ter participado de apenas um gol com o São Paulo nesta curta passagem muito se deve à pouca minutagem. Ao todo, desde que chegou ao São Paulo, sem setembro de 2024, Jamal Lewis participou de seis partidas, sendo apenas três como titular - todas pelo Campeonato Brasileiro.