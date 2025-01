Jamal Lewis desabafa ao anunciar saída do São Paulo: 'Desapontado'

O lateral-esquerdo Jamal Lewis confirmou sua saída precoce do São Paulo nesta quarta-feira, primeiro dia do ano de 2025. Atrapalhado por uma lesão no tornozelo, o jogador da Irlanda do Norte, portanto, não cumprirá seu contrato de empréstimo até o fim com o time brasileiro.

"Estou desapontado por não poder continuar minha jornada com o São Paulo FC na próxima temporada. Tenho tido um problema que me dá muita dor quando jogo há muitos meses, exigindo cirurgia e alguns meses de recuperação", publicou o atleta em sua conta no Instagram.

Desde setembro, quando foi anunciado, Jamal disputou apenas seis partidas, três como titular, e anotou uma assistência. "Lamento não ter conseguido mostrar minha gratidão aos fãs para mostrar meu verdadeiro nível em campo. Desejo ao Tricolor tudo de melhor no futuro", escreveu.