De grande promessa a saída polêmica: relembre primeira passagem de Oscar no São Paulo

A volta de Oscar ao São Paulo parece estar mais perto do que nunca. O atleta encaminhou um acerto de três temporadas com o clube paulista e deve ser anunciado em breve. Em sua primeira passagem pelo Tricolor, o meio-campista declaradamente são-paulino foi considerado uma grande promessa, porém teve uma saída conturbada ao acertar com o Internacional.

Oscar chegou no São Paulo em 2004, quando defendeu o sub-13. Sua estreia no profissional aconteceu em 2008, quando foi chamado pelo treinador Muricy Ramalho para integrar o plantel do time tricampeão brasileiro.

Naquele ano, porém, com 16 anos, o meio-campista disputou apenas uma partida, válida pela Copa Sul-Americana, contra o Athletico-PR. O jogo encerrou em 0 a 0, no Morumbis, e o São Paulo caiu nos pênaltis. Oscar assinou um contrato válido por cinco temporadas na época.