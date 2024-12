No último jogo do ano, Suzano bate o São José e volta a vencer na Superliga Masculina de vôlei

O JOGO

O primeiro set foi equilibrado até a reta final. Nos últimos momentos, o Suzano abriu vantagem e saiu na frente com um ace de Maycon Leite, fechando em 25 a 19.

O segundo set foi ainda mais disputado que o primeiro, com as equipes trocando pontos entre si. O Suzano ampliou sua vantagem com outro ace, dessa vez de Gabriel Pessoa, fechando em 25 a 23.

O São José começou superior no terceiro set e abriu vantagem. No entanto, o Suzano conseguiu se recuperar e virou o placar, finalizando a partida com 25 a 23.