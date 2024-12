Neymar exalta Santos e recusa 'convite' de amigo para jogar no Corinthians

Na sequência, um integrante da mesa convida Neymar para jogar no Corinthians, mas o Menino da Vila refuta a ideia do amigo.

"Muito difícil. Sei que sou jovem, mas é muito difícil", comentou rapidamente.

Neymar retornou ao Brasil no último sábado e esteve no aniversário de Gabriel Medina. Neste domingo, ele está participando do BSOP ONE Neymar Jr Edition. Esta etapa marca o encerramento do Circuito BSOP 2024.

O torneio é organizado pelo Brazilian Series of Poker, em parceria com o PokerStars, e reúne celebridades, jogadores e convidados especiais.

Neymar no Santos?

O brasileiro tem vínculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o dia 30 de junho de 2025. Contudo, o atacante não tem agradado e sofre com lesões. Ele retornou de grave contusão no joelho recentemente e, logo no seu segundo jogo, sofreu uma lesão muscular na coxa.