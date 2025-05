Abel diz que Palmeiras não vai 'tirar o pé' na Liberta mesmo classificado

Abel Ferreira garantiu que o elenco do Palmeiras não "vai tirar o pé" mesmo após ser a primeira equipe classificada para as oitavas de final da Copa Libertadores, com duas rodadas de antecedência.

O que ele disse

Não dá para tirar o pé do acelerador. Continuar com acelerado a fundo. Continuar preparando a equipe, rodar os jogadores que temos que roda. Queremos continuar com o hábito de ganhar. E quando não der pra ganhar ter a resiliência de responder no jogo seguinte e é isso que vamos continuar a fazer, mesmo se já passamos ou não. Abel Ferreira, após a vitória contra o Cerro Porteño.

Veja outras aspas de Abel Ferreira

Avaliação da partida: "Conseguimos encontrar espaços no corredor. Criamos oportunidades, poderíamos vir com o intervalo com 2-0 no placar. Acho que conseguimos sem bola tapar os caminhos do Cerro Porteño, o que conseguiram foram escanteios. Depois da segunda parte a toada foi muito igual, o Palmeiras a criar. Se tivesse que apontar algo a melhorar seria fazer o 2 a 0 mais cedo. O Cerro sempre acreditou que podia empatar o jogo e depois fizemos o 2 a 0 mais tarde. Foi um bom jogo, mas poderíamos fazer o 2 a 0 mais cedo para dar mais tranquilidade ao jogo. No total do jogo, fomos melhores".