Neymar chega ao Brasil para participar de torneio de pôquer de parceiro

O atacante Neymar Jr está no Brasil neste sábado (21) para participar em São Paulo de um evento exclusivo de pôquer que leva seu nome.

O que aconteceu

Neymar veio diretamente da Arábia Saudita para prestigiar o BSOP One Neymar Jr Edition, realizado em conjunto com o PokerStars. O evento encerra a temporada de 2024 do BSOP (Brazilian Series of Poker), que é responsável por organizar o maior torneio da modalidade tanto da América Latina quanto do Hemisfério Sul.

Ele é a grande atração da cerimônia exclusiva, que também conta com famosos e amigos pessoais do craque do Al-Hilal, e já está na mesa parar jogar. Trajado de terno e camisa na cor verde-oliva, ele divide o ambiente com Leo Picon, Caio Castro, Nobru, Igão e Mítico, além dos atletas Marcos Leonardo e Nenê, entre outras personalidades. O grupo Jeito Moleque e o cantor Gabriel Smaniotto serão as atrações da festa.