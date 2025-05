Vitor Roque diz como se sentiu após gol perdido e avalia "redenção": "Vida de atacante é assim"

Vitor Roque foi mantido durante todo o segundo tempo e nos acréscimos se redimiu em um lance individual. Ele foi lançado por Paulinho, puxou o contra-ataque, driblou a marcação e mandou para o fundo da rede de Martín Arias. Com isso, chegou ao seu segundo pelo clube.

Ao todo, ele soma 14 jogos e tem dois gols, marcados nos dois últimos jogos. O primeiro foi anotado contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. Na oportunidade, ele fez o único gol do jogo que terminou com a vitória Alviverde por 1 a 0, no Mané Garrincha.