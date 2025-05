Vitor Roque sobre chance inacreditável perdida: 'Vida de atacante é assim'

Aos 48, Vitor Roque recebeu passe em profundida na meia esquerda. Ele deixou Velázquez para trás, na velocidade, invadiu a área e chegou à linha de fundo. Com o canto fechado, ele puxou para o meio, tirou o goleiro da jogada, ameaçou o chute, tirou mais um marcador e bateu para fazer um belo gol.

Classificação e jogos Libertadores

Com o triunfo, o Palmeiras foi a 12 pontos e já garantiu a primeira classificação do Grupo G (além de ser o primeiro classificado para aas oitavas). Cerro Porteño segue com 4, Sporting Cristal vai vencendo o Bolívar e vai a 4, e o time boliviano segue com 3.

O Palmeiras volta a campo no domingo, às 17h30 (de Brasília), contra o São Paulo, na Arena Barueri, pela 8ª rodada do Brasileirão. O Alviverde não contará com o Allianz Parque no clássico por conta dos shows da banda System Of a Down no estádio nos dias 10 e 11.