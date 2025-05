Abel quer manter "pegada" no Palmeiras mesmo com classificação antecipada: "Não dá para tirar o pé"

O Palmeiras já está nas nas oitavas de final da Libertadores. A equipe conquistou essa vaga com antecedência depois da vitória por 2 a 0 sobre o Cerro Porteño, na noite desta quarta-feira, no Estádio La Nueva Olla, no Paraguai. Estêvão e Vitor Roque anotaram os gols do jogo.

Com quatro vitórias em quatro rodadas, o Palmeiras soma 12 pontos e já tem a liderança do Grupo G garantida. Mas, para o técnico Abel Ferreira, mesmo com a classificação assegurada na melhor colocação, a equipe não deve tirar o pé do acelerador.

"Em relação à classificação e aos planos, o que temos que fazer é continuar. Não dá para tirar o pé do acelerador. Temos que continuar com o acelerador a fundo, preparando a equipe, rodar os jogadores que tivermos que rodar. E, acima de tudo, continuar assim. Queremos continuar com o hábito de ganhar. Quando não der para ganhar, ter a capacidade de dar uma resposta no jogo seguinte. Isso que vamos continuar fazendo, independentemente se já passamos ou não. Ainda faltam dois jogos e vamos preparar um de cada vez. O próximo já é daqui a três dias e temos que preparar, não há outra forma", declarou Abel.