Temporada de 2024 foi a que Weverton mais sofreu gols desde que chegou ao Palmeiras

Este não foi um ano ideal para o Palmeiras, que conquistou o Campeonato Paulista, mas amargou o vice-campeonato brasileiro e caiu nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Reconhecido por se destacar defensivamente, o time de Abel Ferreira não manteve tal regularidade no quesito em 2024. Um dado que comprova isso é que esta foi a temporada que Weverton sofreu mais gols com a camisa do Verdão.

O goleiro sofreu 52 tentos em 2024, o ano mais vazado de Weverton pelo Alviverde desde a sua contratação junto ao Athletico-PR, em 2018. Vale ressaltar que ele foi o terceiro atleta que mais entrou em campo na temporada, com 61 partidas, atrás apenas de Rony e Aníbal Moreno, que somaram 63 e 62 jogos, respectivamente.

Por outro lado, a temporada menos vazada do goleiro com a camisa do clube paulista foi a de 2018, seu primeiro ano no Palmeiras, quando sofreu 21 tentos em 34 partidas disputadas.