Leonardo Jardim despista sobre titulares e elogia postura do Cruzeiro contra o Bahia

Com muita dominância e uma boa atuação coletiva, o Cruzeiro venceu o Bahia por 3 a 0 nesta quinta-feira, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Leonardo Jardim repetiu os mesmos 11 iniciais do jogo contra o São Paulo, mas afirmou que não existe um time titular na Raposa.

"Onze jogadores não fazem um time, o que fazem um time é o elenco. Cabe ao treinador dar as oportunidades, abrir a porta para eles. Repeti a escalação pois esses 11 jogaram muito bem contra o São Paulo", afirmou o técnico português.