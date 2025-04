Ceni lamenta 1ª derrota do Bahia no Brasileirão e liga alerta: "Início ruim"

O Bahia amargou a primeira derrota no Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira. A equipe viajou até Belo Horizonte e perdeu para o Cruzeiro, por 3 a 0, em jogo válido pela quarta rodada, no Mineirão. Técnico do Tricolor Baiano, Rogério Ceni lamentou a derrota.

O treinador afirmou que a equipe não teve um bom desempenho, principalmente no primeiro tempo, e que o Cruzeiro mereceu a vitória. Com o resultado, o Bahia segue sem vencer na liga nacional, motivo de alerta para Ceni.

"Nós realmente fomos mal, fizemos um primeiro tempo muito ruim. Não conseguimos conectar passes, ter a bola. O resultado é reflexo do que aconteceu, não tem como achar que poderia ser diferente dentro da maneira de como nos comportamos, em especial no primeiro tempo. O começo do segundo tempo foi melhor, diante das mudanças. Nós tivemos a bola, conseguimos chegar mais à frente. No nosso melhor momento do jogo, a gente perde a bola e toma um gol no contra-ataque. Aliás, os três gols foram de contra-ataques após bolas perdidas por nós", comentou Ceni, em coletiva após o jogo.