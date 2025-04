Ferreira vê rendimento crescer e se torna vice-artilheiro do São Paulo em 2025; veja números

Segundo dados do Sofascore, nos últimos três jogos, Ferreira precisou de, em média, apenas 46 minutos e 2,5 finalizações para marcar gol. Foram seis passes decisivos, 13 dribles certos (4,3 por jogo), e três grande chances convertidas de três possíveis.

Após retomar a titularidade com Zubeldia, Ferreira cravou nos jogos contra Allianza Lima (dois), Cruzeiro e, mais recentemente, Botafogo. Aliás, contra o Glorioso, na última quarta-feira, além do gol, ele deu uma assistência para André Silva marcar no empate em 2 a 2, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada do Brasileirão.