Goiás oficializa renovação de Tadeu até 2029

O Goiás anunciou nesta quarta-feira a extensão do vínculo do goleiro Tadeu até 2029. Ídolo do clube, o arqueiro pode completar 10 anos na equipe caso fique até o final de seu contrato.

"O que todo mundo já sabia, agora é oficial: o melhor goleiro do Brasil é nosso até 2029", diz a publicação do clube.