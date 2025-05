Departamento de Seleções da CBF acompanha goleada do Fortaleza na Libertadores

O Departamento de Seleções da CBF acompanhou a goleada do Fortaleza sobre o Colo-Colo por 4 a 0, na última terça-feira, no Castelão, pela Libertadores. Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas, e Thomaz Araújo, analista de desempenho, assistiram ao duelo.

A presença da dupla na partida teve como objetivo coletar informações para a nova comissão técnica da Seleção Brasileira, ainda não definida.

O compromisso do Leão do Pici está inserido no planejamento do departamento, que busca produzir relatórios sobre jogadores do futebol brasileiro antes dos jogos do Brasil pelas Eliminatórias, em junho. A Seleção visita o Equador, no dia 5, e duela contra o Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena, em São Paulo.