Ruben Amorim atualiza desfalques do Manchester United antes da partida contra o Athletic Club

O Manchester United recebe o Athletic Club, nesta quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), pela partida de volta da semifinal da Liga Europa, em Old Trafford. Na véspera do duelo, o treinador Ruben Amorim deu atualizações sobre o estado de saúde do elenco.

O zagueiro Matthijs De Ligt, titular na derrota do Manchester United contra o Brentford, no último domingo, sentiu uma lesão ainda no primeiro tempo do duelo e precisou ser substituído, aos 35 minutos. O holandês vai desfalcar a equipe contra o Athletic Club.

"Não é um grande problema (com De Ligt). Isso é algo positivo. Ele não pode jogar amanhã e também não jogará no domingo, mas depois vamos avaliar dia após dia. Os demais, Ayden Heaven não se recuperou. Toby Collyer não está disponível, acho que é isso", disse Ruben Amorim em entrevista coletiva.