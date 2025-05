Tuma Jr. avalia prazo para votação de impeachment de Augusto, e Conselho se opõe à reabertura de contas

"Nós tivemos um grande problema de insegurança interna. Não havia segurança para marcar a reunião, os conselheiros tinham medo. Temos um inquérito policial apurando essa violência contra os conselheiros. Não havia clima de segurança interna. Houve gente que entrou sem poder entrar. Nesse ínterim, surgiram alguns outros fatos. Vários conselheiros me pediram para esperar o inquérito acabar, outros me pediam para esperar o presidente depor na polícia. O estatuto não convive com a polícia ou a Justiça. Ele prevê infração estatutária. O Conselho não investiga crime. O tempo do Corinthians é um, o da Justiça é outra. Vários conselheiros queriam saber, para formar sua opinião, o que ia dar na polícia. Várias questões, e a questão da insegurança. Chegou num momento que esses interesses se convergiram, porque o inquérito está em fase final. Tivemos uma reunião recente, teve um policiamento discreto, as contas foram votadas sem problemas. A questão da segurança interna melhorou, o presidente já depôs. Neste momento de hoje, tudo se convergiu. Quando acabar o inquérito, eu marco a reunião. Agora, se o inquérito demorar, vamos marcar também. Agora, volto a repetir, não tem nada a ver uma coisa com outra", explicou o presidente do CD.

"O primeiro, do ano passado, é o que está mais próximo. Porque assim que terminar o inquérito, eu marco a reunião. A minha expectativa é votar no fim do mês, no começo do próximo mês. Oportunamente vocês irão saber. O que falta na votação? A manifestação da comissão de ética, o presidente se defender em plenário, e aí vota", complementou.

No início desta semana, outros dois pedidos de impeachment foram protolocados contra Augusto Melo. Na segunda-feira, Paulo Pedro, advogado e membro do Conselho de Orientação (Cori), fez uma soliticação. Já na terça-feira, a Comissão de Justiça pediu o afastamento imediato do presidente com base na Lei Geral do Esporte.

O requerimento protocolado pela Comissão de Justiça chama a atenção para os pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Orientação do clube e aponta os descumprimentos estatutários e, principalmente, as infrações a artigos da Lei Geral do Esporte e do Profut.

"Eu recebi esse pedido. Eu estou estudando o que fazer. Não tenho respostas, porque tenho que analisar com muita cautela. Preciso, como sempre, agir como presidente do Conselho do Corinthians, precisamos dar segurança jurídica para aqueles que têm contratos com o Corinthians. (...). Tem algumas implicações. No caso de gestão temerária, a lei prevê que qualquer contrato assinado, pode ser anulado depois. Mexe com muitos interesses da instituição. Temos um conflito legal, porque o estatuto fala uma coisa, a LGE fala outra, a lei do Profut fala outra. Temos que estudar com muita parcimônia e não cometer injustiças. Já li rapidamente a petição da Comissão de Justiça, mas o Tuma tem que pensar no Corinthians. Vou analisar com muita calma para fazer o melhor para o Corinthians", destacou.

Presidente da Comissão de Justiça do Corinthians, o ex-diretor jurídico Leonardo Pantaleão também esteve presente na coletiva de imprensa desta quarta-feira, e justificou o pedido do afastamento de Augusto.