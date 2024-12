Manchester City perde da Juventus e completa terceiro jogo seguido de jejum na Champions

O City volta aos gramados no domingo, às 13h30 (de Brasília), para encarar o Manchester United, no Etihad Stadium, pelo Campeonato Inglês. Já a Juventus, neste sábado, às 16h45, recebe o Venezia, pelo Italiano, no Allianz Stadium.

OS GOLS

A Juventus inaugurou o marcador aos 8 minutos do segundo tempo. Após a defesa do City afastar mal o perigo, a bola sobrou, na esquerda, para Yildiz, que cruzou de volta para área. O centroavante Vlahovic apareceu para cabecear firme em direção ao gol de Ederson, que até tocou na bola, mas não impediu que ela entrasse.

Em contra-ataque rápido, a Juventus fechou a conta aos 30 minutos. Weah invaiu a grande área pela direita e cruzou para a área, onde McKennie estava livre de marcação. O norte-americano, de voleio, mandou um foguete, sem chances para Ederson.