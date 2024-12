Praia clube é superado pelo Al Ahly na estreia do Mundial de Clubes de vôlei

Nesta terça-feira, pela estreia no Mundial de Clubes de vôlei, o Praia clube duelou diante do Al Ahly na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, e perdeu por 3 sets a 1 , com parciais de 23/25, 25/23, 21/25 e 25/27.

Com o resultado negativo, o time brasileiro ficou em última lugar do Grupo A, ainda sem somar pontos. Já o Al Ahly conquistou os primeiros três ultrapassou o Sirjan, que possui dois somados.

O Praia Clube retorna às quadras nesta quinta-feira, quando encara o Lube Civitanova. O duelo acontece às 17h (de Brasília), novamente na Arena Sabiazinho. No mesmo dia e local, o Al Ahly duela com o Sirjan. Desta vez o jogo começa às 10h.