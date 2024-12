Alisson volta a ser relacionado pelo Liverpool após dois meses

Alisson Becker has been named in the 19-man squad for our #UCL tie with Girona ?

View our full travelling squad ??

? Liverpool FC (@LFC) December 9, 2024

O Liverpool conta com o retorno de Alisson, mas terá um desfalque super importante para o jogo contra o Girona. O meia Mac Allister está suspenso e não poderá ajudar sua equipe.

Girona e Liverpool se enfrentam no Estadi Montilivi nesta terça-feira, às 14h45 (de Brasília), em jogo válido pela sexta rodada da Liga dos Campeões. Atualmente, o clube inglês é o líder da competição continental, com 15 pontos conquistados.