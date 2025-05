Soteldo se diz chateado com derrota, mas crê em volta por cima do Santos

Voltando de lesão, Yeferson Soteldo foi o grande nome do Santos na partida contra o Grêmio, neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, no entanto, não conseguiu evitar a derrota de 1 a 0 na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O venezuelano lamentou o resultado, que deixa o Peixe na vice-lanterna do torneio. O camisa 7, entretanto, acredita que ainda é possível dar a volta por cima.

"A gente fica um pouco chateado. Temos que nos fechar, saber que isso é por nós. Mostramos um bom jogo hoje. O resultado não era o que queríamos, mas temos que trabalhar. Dá para virar. Temos tempo para virar essa chave para o próximo jogo", disse.