Memphis é líder em assistências entre atletas da Série A desde a sua chegada ao Corinthians

Memphis Depay vem se consolidando como uma das principais peças ofensivas do Corinthians desde sua chegada. Com grande influência no setor ofensivo, o atacante alcançou uma marca expressiva após a goleada por 4 a 2 sobre o Internacional, no último sábado, em duelo válido pela sétima rodada do Brasileirão.

Ao dar o passe para o primeiro gol de Yuri Alberto na partida, o holandês chegou à sua 13 assistência em 38 jogos disputados com a camisa alvinegra, números que o tornam o atleta com mais passes para gol na Série A do Campeonato Brasileiro desde a sua estreia pelo Timão.

Além das assistências, Memphis também soma 12 gols marcados e totaliza 25 participações diretas em gols pelo Alvinegro (113 minutos necessários para participar de um tempo, de acordo com o Sofascore). Esta marca, inclusive, rendeu uma quantia milionária ao atleta, que garantiu mais uma bonificação prevista em seu contrato com o Corinthians.