Vitor Reis recebe terceiro cartão amarelo e desfalca o Palmeiras contra o Fluminense

Cartão amarelo pra Vitor Reis.

? 1×1 ? [2T, 39'] #AvantiPalestra | #CRUxPAL

? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 5, 2024

O zagueiro de 18 anos foi titular em sete dos oito últimos jogos do Verdão. Nesse período, ele ficou de fora apenas contra o Bahia, quando a dupla de zaga foi formada por Gómez e Murilo. O atleta vinha sendo utilizado para repor Murilo, que sofreu com problemas físicos e voltou à titularidade contra o Cruzeiro.

Portanto, sem Vitor Reis, o Palmeiras volta a campo neste domingo para enfrentar o Fluminense, pela 38ª e última rodada do Brasileirão. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão é o vice-líder, com 73 pontos, três atrás do Botafogo.